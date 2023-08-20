Açık 34.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Spor
AA 20.08.2023 15:06

Kadınlar Dünya Kupası'nda şampiyon İspanya

2023 FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nda İngiltere'yi final maçında 1-0 yenen İspanya şampiyon oldu.

Kadınlar Dünya Kupası'nda şampiyon İspanya
[Fotograf: Reuters]

FIFA 2023 Kadınlar Dünya Kupası finali maçında İspanya ile İngiltere karşı karşıya geldi. Avustralya Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı İspanya rakibini 1-0 mağlup etti.

İlk kez final oynayan takımlar arasındaki mücadelenin ilk yarısını Carmona'nın 29. dakikadaki golüyle 1-0 önde kapatan İspanya, 68. dakikada kazandığı penaltıyla farkı 2'ye çıkarma fırsatı yakaladı.

Fakat İngiltere kalecisi Earps, 70. dakikada topun başına geçen Hermoso'nun vuruşunda gole izin vermedi.

Kalan sürede skor değişmeyince İspanya, turnuvadaki ilk şampiyonluğuna ulaştı.


İspanya'nın ilk şampiyonluğu

1991 yılından itibaren düzenlenmeye başlayan Kadınlar Dünya Kupası'nda İspanya ilk şampiyonluğunu elde etti.

Kadınlar Dünya Kupası'nda İspanya, tarihinde ilk kez finale yükselmişti. Final müsabakasında İngiltere'yi 1-0 mağlup eden İspanya, organizasyonda ilk şampiyonluğunu elde etti.

İspanya; ABD, Norveç, Almanya ve Japonya'dan sonra FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nı kazanan 5. farklı takım oldu.


ETİKETLER
İspanya
Sıradaki Haber
Milli wushucu Zeynep dünya şampiyonluklarına yenisini eklemek istiyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
16:21
İstanbul barajlarında korkutan seviye
16:16
Meteoroloji duyurdu: Aşırı sıcaklar yeni haftada da devam edecek mi?
16:04
Türkiye'nin 'dijital birliği' sahaya çıktı
15:39
Gelin arabası olarak biçerdöveri tercih ettiler
16:11
Cumhurbaşkanı Erdoğan Macaristan'da
14:46
Kocaeli'de tersanede yangın: 10 işçi dumandan etkilendi
Türkiye'nin "dijital birliği" sahaya çıktı
Türkiye'nin "dijital birliği" sahaya çıktı
FOTO FOKUS
Zincirleme trafik kazasından son anda kurtuldu
Zincirleme trafik kazasından son anda kurtuldu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ