Kadınlar Dünya Kupası'nda şampiyon İspanya

FIFA 2023 Kadınlar Dünya Kupası finali maçında İspanya ile İngiltere karşı karşıya geldi. Avustralya Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı İspanya rakibini 1-0 mağlup etti.

İlk kez final oynayan takımlar arasındaki mücadelenin ilk yarısını Carmona'nın 29. dakikadaki golüyle 1-0 önde kapatan İspanya, 68. dakikada kazandığı penaltıyla farkı 2'ye çıkarma fırsatı yakaladı.

Fakat İngiltere kalecisi Earps, 70. dakikada topun başına geçen Hermoso'nun vuruşunda gole izin vermedi.

Kalan sürede skor değişmeyince İspanya, turnuvadaki ilk şampiyonluğuna ulaştı.

DÜNYA KUPASI İSPANYA'NIN!



İşte şampiyonluk anı! pic.twitter.com/XjMCkrwZx1 — TRT Spor (@trtspor) August 20, 2023

İspanya'nın ilk şampiyonluğu

1991 yılından itibaren düzenlenmeye başlayan Kadınlar Dünya Kupası'nda İspanya ilk şampiyonluğunu elde etti.

Kadınlar Dünya Kupası'nda İspanya, tarihinde ilk kez finale yükselmişti. Final müsabakasında İngiltere'yi 1-0 mağlup eden İspanya, organizasyonda ilk şampiyonluğunu elde etti.

İspanya; ABD, Norveç, Almanya ve Japonya'dan sonra FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nı kazanan 5. farklı takım oldu.