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Spor
AA 12.12.2023 11:30

Kadın voleybolunda dünyanın en büyüğü Çin'de belli olacak

Kadın voleybolunda dünyanın en büyük takımının belirleneceği FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası, Çin'de düzenlenecek.

Kadın voleybolunda dünyanın en büyüğü Çin'de belli olacak
[Fotograf: AA]

Hangzhou kentinin ev sahipliği yapacağı organizasyon, yarın başlayacak. Turnuvada şampiyon 17 Aralık Pazar günü belli olacak.

Türkiye'den VakıfBank ve Eczacıbaşı Dynavit'in mücadele edeceği organizasyonda Çin'den Tianjin Bohai Bank, Brezilya'dan Dentil Praia ile Gerdau Minas, Vietnam'dan ise Sport Center takımları yer alacak.

Üç kıtadan 6 takımın ter dökeceği turnuvada takımlar üçer takımdan 2 gruba ayrılacak. A Grubu'nda Eczacıbaşı Dynavit, Tianjin Bohai Bank ve Gerdau Minas, B Grubu'nda ise VakıfBank, Dentil Praia ile Sport Center yer alacak.

Tek devreli lig usulüne göre oynanacak gruplarda ilk 2 sırada bitiren takımlar, yarı finale yükselecek ve çapraz eşleşmeyle karşı karşıya gelecek.

Şampiyonlar

İlki 1991'de düzenlenen organizasyona, 1992 ve 1994'te yapıldıktan sonra uzunca süre ara verildi. Turnuva, 2010'dan sonra düzenli olarak yapılmaya başlandı.

Toplam 15 kez düzenlenen organizasyonda yıllara göre ev sahibi şehirler ve dereceler şöyle:

Yıl Ev sahibi şehir Şampiyon İkinci Üçüncü
1991 Sao Paulo (Brezilya) Sadia Sao Paulo (Brezilya) Sao Caetano (Brezilya) Mladost (Yugoslavya)
1992 Jesi (İtalya) Teodora Ravenna (İtalya) Minas (Brezilya) Uralochka Yekaterinburg (Rusya
1994 Sao Paulo (Brezilya) Leite Maço Sorocaba (Brezilya) Matera (İtalya) Asasco (Brezilya)
2010 Doha (Katar) Fenerbahçe (Türkiye) Osasco (Brezilya) Bergamo (İtalya)
2011 Doha (Katar) Rabita Bakü (Azerbaycan) VakıfBank (Türkiye) Osasco (Brezilya)
2012 Doha (Katar) Osasco (Brezilya) Rabita Bakü (Azerbaycan) Fenerbahçe (Türkiye)
2013 Zürih (İsviçre) VakıfBank (Türkiye) Rio de Janeiro (Brezilya) Guangdong Evergrande (Çin)
2014 Zürih (İsviçre) Dinamo Kazan (Rusya) Osasco (Brezilya) SESI Sao Paulo (Brezilya)
2015 Zürih (İsviçre) Eczacıbaşı (Türkiye) Dinamo Krasnodar (Rusya) Volero Zürih (İsviçre)
2016 Pasay (Filipinler) Eczacıbaşı (Türkiye) Casalmaggiore (İtalya) VakıfBank (Türkiye)
2017 Kobe (Japonya) VakıfBank (Türkiye) Rio de Janeiro (Brezilya) Volero Zürih (İsviçre)
2018 Shaoxing (Çin) VakıfBank (Türkiye) Minas (Brezilya) Eczacıbaşı (Türkiye)
2019 Shaoxing (Çin) Imoco Volley (İtalya) Eczacıbaşı (Türkiye) VakıfBank (Türkiye)
2020 Kovid-19 salgını nedeniyle düzenlenmedi
2021 Ankara (Türkiye) VakıfBank (Türkiye) Imoco Volley (İtalya) Fenerbahçe (Türkiye)
2022 Antalya (Türkiye) Imoco Volley (İtalya) VakıfBank (Türkiye) Eczacıbaşı (Türkiye)

Organizasyona Türkiye damgası

Türk takımları, dünyanın en büyüğünün belirlendiği turnuvaya adeta damga vurdu.

Beş farklı ülke takımının şampiyonluk yaşadığı turnuvada Türkiye, 7 altın, 3 gümüş ve 6 bronz madalya aldı. Türkiye'yi VakıfBank 4, Eczacıbaşı 2, Fenerbahçe ise 1 şampiyonlukla zirveye taşıdı.

Türkiye'yi üçer şampiyonlukla Brezilya ve İtalya takip etti.

Ülkelere göre madalya sayıları şöyle:

Ülke Altın Gümüş Bronz Toplam
Türkiye 7 3 6 16
Brezilya 3 7 3 13
İtalya 3 3 1 7
Rusya 1 1 1 3
Azerbaycan 1 1 - 2
İsviçre - - 2 2
Çin - - 1 1
Yugoslavya - - 1 1

10 farklı takım kazandı

FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda 10 farklı takım zafere ulaştı.

VakıfBank'ın 4 kez kupayı kaldırdığı turnuvayı Eczacıbaşı 2, Imoco Volley 2, Fenerbahçe, Osasco, Rabita Bakü, Dinamo Kazan, Leite Maço Sorocaba, Sadia Sao Paulo ve Teodora Ravenna da birer kez kazandı.

Sıralamada 4 şampiyonluk, ikişer ikincilik ve üçüncülüğü bulunan VakıfBank, toplam 8 madalyayla zirvede yer aldı. Sarı-siyahlıları, 2 şampiyonluk, 1 ikincilik, 2 üçüncülükle toplam 5 madalya alan Eczacıbaşı izledi.

Avrupa Konfederasyonu önde

Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda diğer kıtalara üstünlük kurdu.

Avrupa takımları 15 kez düzenlenen organizasyonda 12 ez şampiyonluk yaşadı. Kulüpler 8 ikincilik, 11 üçüncülük aldı. Güney Amerika takımları ise turnuvayı 3 kez kazandı. Söz konusu kıta takımları, 7 ikincilik, 3 de üçüncülük gördü.

Asya takımları ise sadece 1 kez üçüncülük yaşadı.

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