Haber Giriş: 18 Kasım 2022 Cuma 17:39Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Kadın Voleybol Milli Takımı'nda Giovanni Guidetti dönemi sona erdi
Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF), A Milli Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Giovanni Guidetti ile yolların ayrıldığını açıkladı.
TFV'den yapılan açıklamada, A Milli Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Giovanni Guidetti ile yollar karşılıklı anlaşılarak ayrıldı.
"2017 yılından bu yana A Milli Kadın Voleybol Takımımızda başantrenör olarak görev yapan Giovanni Guidetti ile yapılan görüşme sonrasında karşılıklı olarak yolların ayrılmasına karar verilmiştir.
Detaylar daha sonra Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ile Giovanni Guidetti’nin beraber yapacağı basın toplantısıyla açıklanacaktır."
Teşekkürler Giovanni Guidetti.— Türkiye Voleybol Federasyonu (@TVForgtr) November 18, 2022
https://t.co/uYGuRHojtJ pic.twitter.com/oCVQua6HRp
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