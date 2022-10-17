Kadın Futbol Süper Ligi'nde haftanın görünümü
Kadın Futbol Süper Ligi'nde ilk hafta maçlarının ardından A grubunda Beşiktaş JK Vodafone Kadın Futbol Takımı, B grubunda da Fenerbahçe liderlik koltuğuna oturdu.
2022-2023 sezonu açılış haftasında A grubunda deplasmanda Altay'ı 6-0'lık skorla yenen Beşiktaş JK Vodafone Kadın Futbol Takımı, grubunda puan cetvelinin en üst sırasına yerleşti.
B grubunda ise Bitexen Adana İdmanyurduspor'u 4-0 yenen Fenerbahçe de sezona grup lideri olarak başladı.
A grubunda ilk hafta sonuçları şöyle:
Wulfz Fatih Karagümrük-Karadeniz Ereğli Belediyespor: 2-0
Altay-Beşiktaş Vodafone: 0-6
Hakkarigücüspor-Fatih Vatanspor: 0-0
ALG Spor-Hatayspor: 3-3
İlk hafta maçlarının ardından A grubunda görünüm şöyle oluştu:
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.BEŞİKTAŞ JK VODAFONE KADIN FUTBOL TAKIMI
|1
|1
|0
|0
|6
|0
|6
|3
|2.WULFZ FATİH KARAGÜMRÜK
|1
|1
|0
|0
|2
|0
|2
|3
|3.ALG SPOR
|1
|0
|1
|0
|3
|3
|0
|1
|4.HATAYSPOR
|1
|0
|1
|0
|3
|3
|0
|1
|5.FATİH VATAN SPOR
|1
|0
|1
|0
|0
|0
|0
|1
|6.HAKKARİGÜCÜ SPOR
|1
|0
|1
|0
|0
|0
|0
|1
|7.DUDULLU
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|8.KARADENİZ EREĞLİ BELEDİYESPOR
|1
|0
|0
|1
|0
|2
|-2
|0
|9.ALTAY
|1
|0
|0
|1
|0
|6
|-6
|0
B Grubu
B Grubunda ise ilk hafta maç sonuçları şöyle oluştu:
Amed Sportif Faaliyetler-Konak Belediyespor: 1-1
Galatasaray Petrolofisi-Trabzonspor: 1-0
Bitexen 1207 Antalyaspor-Ankara Büyükşehir Belediyesi Fomget: 0-2
Ataşehir Belediyespor-Kireçburnu: 5-2
Bitexen Adana İdmanyurduspor-Fenerbahçe: 0-4
İlk hafta maçlarının ardından B grubunda puan durumu şöyle oluştu:
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.FENERBAHÇE
|1
|1
|0
|0
|4
|0
|4
|3
|2.ATAŞEHİR BELEDİYESPOR
|1
|1
|0
|0
|5
|2
|3
|3
|3.ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ FOMGET
|1
|1
|0
|0
|2
|0
|2
|3
|4.GALATASARAY PETROL OFİSİ KADIN FUTBOL TAKIMI
|1
|1
|0
|0
|1
|0
|1
|3
|5.AMED SPORTİF FAALİYETLER
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|0
|1
|6.KONAK BELEDİYESPOR
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|0
|1
|7.TRABZONSPOR
|1
|0
|0
|1
|0
|1
|-1
|0
|8.BİTEXEN 1207 ANTALYASPOR KADIN FUTBOL KULÜBÜ
|1
|0
|0
|1
|0
|2
|-2
|0
|9.KİREÇBURNU
|1
|0
|0
|1
|2
|5
|-3
|0
|10.BİTEXEN ADANA İDMANYURDUSPOR
|1
|0
|0
|1
|0
|4
|-4
|0
- 17:34
- 17:35
- 17:22
- 17:16
- 17:12