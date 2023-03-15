Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi ve Kadınlar 1. Ligi'nde planlamanın, 2-12 Nisan arasındaki FIFA milli takımlar maç takvimine göre şekillendirildiği belirtildi. Açıklamada, Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde final maçının yeri ve tarihinin daha sonra belirleneceği kaydedildi.

Liglerde play-off ve play-out maçlarının programı şöyle:

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi:

Play-off maç programı

1. tur ilk maçlar: 16 Nisan

1. tur ikinci maçlar: 23 Nisan

Çeyrek finaller ilk maçlar: 29 Nisan

Çeyrek finaller ikinci maçlar: 6 Mayıs

Yarı finaller ilk maçlar: 13 Mayıs

Yarı finaller ikinci maçlar: 20 Mayıs

Play-out maç programı

1. Maç: 27 Mart

2. Maç: 30 Mart

Kadınlar 1. Ligi:

1. tur: 5 Mayıs

2. tur: 8 Mayıs

Final: 17 Mayıs

Kadınlar 2. Ligi:

1. tur: 8 Haziran

2. tur: 11 Haziran

Kadınlar 3. Ligi

1. tur: 19 Mayıs

2. tur: 22 Mayıs

Final: 28 Mayıs