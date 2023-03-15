Kadın futbol liglerinde play-off ve play-out takvimi belli oldu
Kadın futbol liglerinde normal sezonun ardından yapılacak play-off ve play-out maçlarının takvimi belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi ve Kadınlar 1. Ligi'nde planlamanın, 2-12 Nisan arasındaki FIFA milli takımlar maç takvimine göre şekillendirildiği belirtildi. Açıklamada, Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde final maçının yeri ve tarihinin daha sonra belirleneceği kaydedildi.
Liglerde play-off ve play-out maçlarının programı şöyle:
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi:
Play-off maç programı
1. tur ilk maçlar: 16 Nisan
1. tur ikinci maçlar: 23 Nisan
Çeyrek finaller ilk maçlar: 29 Nisan
Çeyrek finaller ikinci maçlar: 6 Mayıs
Yarı finaller ilk maçlar: 13 Mayıs
Yarı finaller ikinci maçlar: 20 Mayıs
Play-out maç programı
1. Maç: 27 Mart
2. Maç: 30 Mart
Kadınlar 1. Ligi:
1. tur: 5 Mayıs
2. tur: 8 Mayıs
Final: 17 Mayıs
Kadınlar 2. Ligi:
1. tur: 8 Haziran
2. tur: 11 Haziran
Kadınlar 3. Ligi
1. tur: 19 Mayıs
2. tur: 22 Mayıs
Final: 28 Mayıs
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