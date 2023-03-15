Haber Giriş: 15 Mart 2023 Çarşamba 17:56Son Güncelleme: Kaynak: AA
"Halterin Doktor Babası" Savaş Ağaoğlu kabri başında anıldı
Türkiye Halter Federasyonu başkanlığı görevini 1990-1993 yılları arasında yapan "Halterin Doktor Babası" Savaş Ağaoğlu, mezarı başında anıldı.
Federasyondan yapılan açıklamaya göre, Doktor Savaş Ağaoğlu'nun Cebeci Mezarlığı'nda bulunan kabri başındaki anma törenine, Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Talat Ünlü, yöneticiler, sporcular, antrenörler ve sevenleri katıldı.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Talat Ünlü, Savaş Ağaoğlu'nun Türk halterine önemli katkılar sağladığını belirterek, "O Türk halterinin Savaş abisiydi. Önemli bir spor adamıydı ve haltere çok önemli katkıları oldu. Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun." dedi.
Etiketler: Halter
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