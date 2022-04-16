Ligde üst sıralara yaklaşmaya çalışan Juventus, orta sıralardaki Bologna'yı Torino'daki Allianz Stadı'nda ağırladı.

İlk yarısı golsüz sona eren maçın 52. dakikasında konuk takım Marko Arnautovic ile 1-0 öne geçti.

Karşılaşmanın 84. dakikasında Adama Soumaoro rakibine yaptığı hareketten ötürü doğrudan kırmızı kart görürken, yine aynı dakikada Gary Medel de hakemi protestodan üst üste çift sarı karttan kırmızı kart alarak Bologna'yı sahada 9 kişi bıraktı.

Konuk ekip, sahada 9 kişi kaldıktan sonra oyundaki baskısını arttıran Juventus, 90+5. dakikada Dusan Vlahovic ile beraberlik golünü buldu.

Bu sonuçla Juventus, mağlup olmaktan son dakikalarda gelen golle kurtuldu ve 1 puan aldı. Siyah-beyazlı ekip, puanını 63 yapıp, 4. sıradaki yerini korudu. Bologna ise 38 puanla 13. sırada yer aldı.

Ligde bugün oynanan müsabakalarda alınan sonuçlar ise şöyle:

Cagliari-Sassuolo: 1-0

Sampdoria-Salernitana: 1-2

Udinese-Empoli: 4-1

Fiorentina-Venezia: 1-0