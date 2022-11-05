Haber Giriş: 5 Kasım 2022 Cumartesi 21:25Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Jorge Jesus Galatasaray-Beşiktaş derbisinde
[Fotograf: AA]
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanan derbi mücadelesini takip etti.
Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray ile Beşiktaş takımları, Nef Stadyumu'nda karşılaştı. Mücadeleyi Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus da izledi.
Nef Stadı’nda oynanan müsabakayı locada takip eden Jesus, maç esnasında notlar alarak rakipleri hakkında bilgi topladı.
Etiketler: Beşiktaş Derbi Galatasaray Jorge Jesus Süper Lig
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