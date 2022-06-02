Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, tesisleri gezen Jorge Jesus'a, yönetim kurulu üyesi Selahattin Baki eşlik etti.

Portekizli teknik adam, tesislerde FenerLAB'ı, fitness salonunu, masaj odalarını, toplantı salonunu, soyunma odalarını ve restoranı gezerek bilgi aldı.

Tesis personeliyle tanışan Jesus, çim sahaları da inceledi.