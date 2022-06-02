Haber Giriş: 2 Haziran 2022 Perşembe 12:00Son Güncelleme: Kaynak: AA
Jorge Jesus Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'ni gezdi
Fenerbahçe Kulübünün göreve getirmek için görüşmelere başladığı Portekizli teknik direktör Jorge Jesus, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'ni gezdi.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, tesisleri gezen Jorge Jesus'a, yönetim kurulu üyesi Selahattin Baki eşlik etti.
Portekizli teknik adam, tesislerde FenerLAB'ı, fitness salonunu, masaj odalarını, toplantı salonunu, soyunma odalarını ve restoranı gezerek bilgi aldı.
Portekizli çalıştırıcı Jorge Jesus, Samandıra Can Bartu Tesislerimizi gezdi— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) June 2, 2022
???? https://t.co/IdEeOo0jvT pic.twitter.com/QfnO1gDuCp
Tesis personeliyle tanışan Jesus, çim sahaları da inceledi.
Etiketler: Fenerbahçe Süper Lig
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