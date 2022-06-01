Haber Giriş: 1 Haziran 2022 Çarşamba 22:30Son Güncelleme: Kaynak: AA
Milli tenisçi Togan Tokaç Gençler Fransa Açık'ta çiftlerde çeyrek finalde
[Fotoğraf: DHA (Togan Tokaç / Soldaki)]
Milli tenisçi Togan Tokaç ve İsviçreli partneri Dylan Dietrich, Gençler Fransa Açık'ta (Roland Garros) çeyrek finale yükseldi.
Türkiye Tenis Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre Togan-Dietrich ikilisi, 5 numaralı seri başı Jakub Mensik-Olaf Pieczkowski çifti karşısında 1 saat 23 dakika süren mücadelede 2-6, 7-5 ve 10-8'lik setlerle 2-1 yenerek çeyrek finale yükselmeyi başardı.
Tokaç-Dietrich ikilisi çeyrek finalde yarın 2 numaralı seri başı Perulu Gonzalo Bueno-Ignacio Buse çiftiyle karşılaşacak.
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