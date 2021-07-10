Haber Giriş: 10 Temmuz 2021 Cumartesi 19:56Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Jonas Svensson Adana Demirspor'da
Süper Lig'in yeni takımı Adana Demirspor, Norveçli sağ bek Jonas Svensson'u renklerine bağladı.
Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Adana Demirspor, Hollanda ekibi AZ Alkmaar ile sözleşmesi sona eren Norveç Milli Takımı oyuncusu Jonas Svensson'u kadrosuna kattı.
Mavi-lacivertli kulübün başkanı Murat Sancak, transferi sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafla duyurarak 28 yaşındaki sağ bek ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını belirtti.
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