Fenerbahçe sezonun ilk bölümünde ortaya koyduğu futbolla taraftarını mutlu etti. Jorge Jesus’un ekibi, puan kayıpları yaşanan maçlarda dahi gösterdiği istek ve çaba ile taraftarından takdir topladı.

Maçın her anında ortaya konan istekli futbol ve sürekli golü düşünen anlayış özellikle Kadıköy’de tribünleri doldurdu. Futbolcular da Samandıra’da deneyimli teknik adamın mesajlarına olumlu yanıt verdi.

14 resmi maçta 26 oyuncu forma şansı bulurken hazır olan her futbolcu sahaya çıkabileceğinin mesajını aldı.

Szalai ve Rossi bütün maçlarda süre alarak dikkat çekti.

Fenerbahçeli futbolcular 6 lig maçında 20 kez fileleri sarstı; Avrupa'daki 8 karşılaşmada da 15 gol kaydetti.

Kaleciler hariç forma giyen 24 ismin 20'si skora doğrudan katkı yaptı; 17 futbolcu gol atma başarısı gösterdi.