Kulüplerden yapılan açıklamalara göre, Sagan Tosu takımında teknik direktör Kim Myung-hwi ve teknik personele uygulanan yeni tip koronavirüs testlerinde birçok pozitif vakaya rastlandı.

Bu nedenle Japonya Lig Kupası'nda Sanfrecce Hiroshima ile Sagan Tosu arasında bugün TSİ 13.00'de oynanacak karşılaşmanın ileri bir tarihe ertelendiği ifade edildi.

Sagan Tosu'da hastalık semptomları gösteren Kim Myung-hwi ve tüm teknik ekip karantinaya alındı.