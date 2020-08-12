Beşiktaş’ta teknik direktör Sergen Yalçın, golcü transferinin bir an önce yapılmasını istiyor.

Deneyimli çalıştırıcı, yönetimle yaptığı görüşmede takımdaki eksikleri dile getirirken, hücum hattı için de düşüncelerini paylaştı.

Türkiye Futbol Federasyonu’nun kulüp lisans talimatnamesiyle ilgili alacağı karar sonrasında mali tablosu tamamen netleşecek olan siyah beyazlılarda yönetim, bütçesine göre harekete geçecek.

Önceliğini golcü transferine veren siyah beyazlıların ilk tercihi ise İtalyan yıldız Mario Balotelli.

Oyuncunun temsilcisiyle yurt dışında görüşecek olan siyah beyazlılar, mali konularda orta yol bulunması durumunda imza atmaya hazırlanıyor.

Balotelli’yle 1 milyon eurosu garanti, geriye kalan yaklaşık 1,5 milyon euroyu da performansa dayalı bir yöntemle ödemek isteyen Beşiktaş, anlaşma sağlanamaması durumunda diğer alternatiflere yönelecek.

Aytemiz Alanyaspor ile sözleşmesi sona eren ancak gideceği takımdan imza parası isteyen Papiss Cisse de siyah beyazlıların listesinde bulunuyor.

Teknik direktör Sergen Yalçın’ın eski öğrencisi olan tecrübeli golcü, Beşiktaş’a gelmeye sıcak bakarken, transferin bu hafta içinde netleşmesi bekleniyor.