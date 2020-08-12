Türkiye Binicilik Federasyonundan yapılan açıklamada, "Bulgaristan Binicilik Federasyonu’nun yaptığı duyuruya istinaden, takım ve sporcu katılım eksikliği nedeniyle, 2-6 Eylül tarihlerinde Engel Atlama ile 9-13 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilmesi planlanan At Terbiyesi Balkan Şampiyonaları iptal edildi." denildi.

İptal edilen şampiyonaların yerine aynı tarihlerde "CSI" ve "CDI" yarışmalarının yapılacağı belirtildi.