İzmit Belediyespor'un Atatürk Spor Salonu'nda Kırklareli Basketbol ile oynadığı Türkiye Kadınları Basketbol Ligi maçında tribünlerden yüzlerce oyuncak sahaya atıldı.

[Fotoğraf: DHA]

Devre arasındaki etkinlik öncesi konuşan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, "Yaralarımızı beraber saracağız. Bu çocuklar, bu ülke bizim. Bu gelecek bizim." dedi.

[Fotoğraf: DHA]

Daha sonra İzmit Belediyesporlu taraftarlar, deprem bölgesindeki çocuklara gönderilmek üzere yanlarında getirdikleri yüzlerce peluş oyuncağı sahaya attı.

[Fotoğraf: DHA]

Sahaya inen bazı çocuklar da görevlilerle parkeye atılan oyuncakların toplanmasına yardımcı oldu.

Ayrıca tribüne, "Yaralarımızı Birlikte Saracağız" yazılı pankart asıldı.

[Fotoğraf: DHA]