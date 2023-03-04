Haber Giriş: 4 Mart 2023 Cumartesi 17:10Son Güncelleme: Kaynak: AA
İzmit Belediyesporlu taraftarlardan depremzede çocuklara oyuncak
[Fotograf: DHA]
İzmit Belediyespor Kadın Basketbol Takımı'nın Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle başlattığı "Haydi Maça, Oyuncaklar Sahaya" kampanyası, taraftarlardan büyük destek gördü.
İzmit Belediyespor'un Atatürk Spor Salonu'nda Kırklareli Basketbol ile oynadığı Türkiye Kadınları Basketbol Ligi maçında tribünlerden yüzlerce oyuncak sahaya atıldı.
[Fotoğraf: DHA]
Devre arasındaki etkinlik öncesi konuşan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, "Yaralarımızı beraber saracağız. Bu çocuklar, bu ülke bizim. Bu gelecek bizim." dedi.
[Fotoğraf: DHA]
Daha sonra İzmit Belediyesporlu taraftarlar, deprem bölgesindeki çocuklara gönderilmek üzere yanlarında getirdikleri yüzlerce peluş oyuncağı sahaya attı.
[Fotoğraf: DHA]
Sahaya inen bazı çocuklar da görevlilerle parkeye atılan oyuncakların toplanmasına yardımcı oldu.
Ayrıca tribüne, "Yaralarımızı Birlikte Saracağız" yazılı pankart asıldı.
[Fotoğraf: DHA]
Son Haberler
- 17:45
- 17:21
- 17:44
- 17:24
- 17:14
Sıradaki Haber
Adem Ljajic 661 gün sonra resmi maça çıktı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz