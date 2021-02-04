Süper Lig'de üst üste Beşiktaş ve Yukatel Denizlispor maçlarını kaybeden Göztepe evinde 2 kez öne geçtiği maçta Yeni Malatyaspor'la yenişemedi.

Gürsel Aksel Stadı'nda oynanan mücadelede Göztepe'nin gollerini 13 ve 73. dakikalarda Cherif Ndiaye attı.

Konuk Yeni Malatyaspor'un gollerini ise 39. dakikada Stevie Mallan ve 81. dakikada Ahmed Ildız kaydetti.

Berabere biten karşılaşmanın ardından Göztepe 26, Yeni Malatyaspor ise 24 puana yükseldi.

[Fotoğraf: AA]

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

GOL - Karşılaşmanın 13. dakikasında Göztepe öne geçti. Gelişen hızlı atakta Soner Aydoğdu'nun güzel pasıyla sol çapraz pozisyonda ceza sahasına girerken topla buluşan Cherif Ndiaye'nin yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0

37. dakikada Cherif Ndiaye'nin düşürülmesiyle kazanılan serbest vuruşu kullanan Tripic'in şutunda, kaleci Abdulsamed Damlu son anda topu kornere çeldi.

GOL - 39. dakikada Yeni Malatyaspor beraberliği sağladı. Tetteh'in pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Mallan'ın şutunda, kaleci İrfan Can Eğribayat'ın kurtardığı meşin yuvarlak aynı oyuncuya döndü. Mallan'ın bir kez daha kaleye gönderdiği top ağlarla buluştu. 1-1.

41. dakikada Soner Aydoğdu'nun pasıyla ceza sahası içi sağ çapraz pozisyonda topla buluşan Diabate'nin şutunda, meşin yuvarlak direğin yanından auta gitti.

İlk 45 dakikalık bölüm, 1-1 sona erdi.

[Fotoğraf: AA]

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

54. dakikada ceza sahası içinde topu düzeltip kaleye gönderen Tetteh'in vuruşunda, kaleci İrfan Can Eğribayat'ın da dokunduğu meşin yuvarlak direğe çarpıp kornere çıktı.

GOL - 73. dakikada Göztepe bir kez daha öne geçti. Sağ kanattan Halil Akbunar'ın yaptığı ortada savunma oyuncularından seken topla sol çapraz pozisyonda buluşan Cherif Ndiaye'nin şutunda, savunma oyuncularına da çarpan meşin yuvarlak filelere gitti. 2-1

77. dakikada ceza sahasının hemen önünde rakibiyle mücadele ettikten sonra topa sahip olan Halil Akbunar'ın sert şutunda, meşin yuvarlak yandan dışarı gitti.

GOL - 81. dakikada Yeni Malatyaspor tekrar beraberliği yakaladı. Aldığı pasla ceza yayının önünde topla buluşan Ahmed Ildız, güzel hareketlerle rakibini geçtikten sonra yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-2

90+2. dakikada ceza sahasındaki Zulj'un vuruşunda, kaleci Abdulsamed Damlu topu kornere çeldi.

Müsabaka, 2-2 sona erdi.

[Fotoğraf: AA]

Stat: Gürsel Aksel

Hakemler: Turgut Doman, Samet Çiçek, Mehmet Salih Mazlum

Göztepe: İrfan Can Eğribayat, Gassama (Dk. 69 Murat Paluli), Mihojevic, Titi, Berkan Emir, Halil Akbunar (Dk. 90+3 Ideye Brown), Nwobodo (Dk. 90+3 Esiti), Soner Aydoğdu, Tripic (Dk. 69 Jahovic), Diabate (Dk. 62 Zulj), Cherif Ndiaye

Yeni Malatyaspor: Abdulsamed Damlu, Chebake, Wallace, Semih Kaya, Bülent Cevahir, Adem Büyük (Dk. 90+5 Zeki Yavru), Mallan (Dk. 79 Mustafa Eskihellaç), Acquah, Fofana (Dk. 46 Ahmed Ildız), Tetteh, Umut Bulut (Dk. 79 Malle)

Goller: Dk. 13 ve 73 Cherif Ndiaye (Göztepe), Dk. 39 Mallan, Dk. 81 Ahmed Ildız (Yeni Malatyaspor)

Sarı kart: Dk. 35 Wallace (Yeni Malatyaspor)