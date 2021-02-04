Beşiktaş ikinci yarıya iyi başlayamadı
Beşiktaş, Süper Lig'in ikinci yarısına iyi başlayamadı. Vodafone Park'ta Trabzonspor'a kaybeden siyah beyazlılar, Antalya'dan da 1 puanla döndü.
Beşiktaş, Süper Lig'in 23'üncü haftasında Fraport Tav Antalyaspor ile 1-1 berabere kaldı.
Teknik direktör Sergen Yalçın, 7 Şubat Pazar günü oynanacak İttifak Holding Konyaspor karşılaşması öncesinde takıma bir gün izin verdi.
Sıkışık takvimde üst üste maçlar oynayan siyah beyazlılar, bu süreçte izin yapmıyordu. Deneyimli çalıştırıcı, izin gününde futbolcularından zihnen rahatlamalarını istedi.
Takımının oynadığı futboldan memnun olan Sergen Yalçın, girilen pozisyonların değerlendirilmesi konusunda oyuncularını uyaracak. Beşiktaş teknik heyeti, hücum planları üzerinde de çalışmalarını yoğunlaştıracak.
Fraport Tav Antalyaspor mücadelesinde gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen Bernard Mensah, Konya deplasmanında forma giyemeyecek.
Sergen Yalçın, Ganalı oyuncunun yokluğunda, antrenmanlardaki durumlarını göz önünde bulundurarak Adem Ljajic ve Oğuzhan arasından seçim yapacak.