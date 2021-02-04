Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Bayram Bektaş, A Milli Takım Teknik Direktör Yardımcısı olarak ay-yıldızlı ekibin teknik heyetine katıldı.

Açıklamada görevlendirmeyle ilgili A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş'in açıklamalarına yer verildi.

"İçimizden birisi olan, daha önce de birlikte çalıştığımız ve EURO 2020 Elemeleri'ne katılmamız yolunda emeği bulunan Bayram Bektaş hocamızı yeniden ekibimize dahil ettik. Dünya Kupası Elemeleri ve Avrupa Şampiyonası Finalleri'nde teknik heyetimizde yer alacak olan Bayram Bektaş hocamıza hayırlı olsun dileklerimizi iletiyor, başarılar diliyoruz."

UEFA Pro lisans sahibi olan Bayram Bektaş; Elazığspor, Gaziantep Büyükşehir Belediyespor, Ümraniyespor, Göztepe, Ankaragücü ve Kayserispor takımlarında teknik direktörlük yaparken, A Milli Takım'da da yardımcı teknik direktör olarak görev aldı.