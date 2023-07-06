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Spor
AA 06.07.2023 12:12

İzmir'de atletizm heyecanı yaşandı

Atletizmde Turkcell Süper Lig ilk kademe yarışmaları, İzmir'de sona erdi.

İzmir'de atletizm heyecanı yaşandı
[Fotograf: AA]

Atatürk Stadı'nın yanındaki Seha Aksoy Atletizm Pisti'nde gerçekleştirilen ilk kademe müsabakalarında 20 yarış yapılırken, Fenerbahçe hem erkeklerde hem kadınlarda ilk sırada yer aldı.

Bu sene 36'ncısı gerçekleştirilen ligin final kademesi, 5-6 Eylül'de Bursa'da yapılacak.

Yarışmalar sonunda sıralama ve puan durumu şöyle oluştu:

ERKEKLER

  TAKIMLAR Puan
1. Fenerbahçe 143
2. ENKA 140
3. Galatasaray 93
4. Batman Petrol Spor Kulübü 89
5. İstanbul Büyükşehir Belediyesi 86
6. Konya Büyükşehir Belediye Spor Kulübü 75
7. Türk Silahlı Kuvvetler Spor Gücü 69
8. Mardin Atletizm Spor Kulübü 13

 

 

 

 

 

 

KADINLAR

  TAKIMLAR Puan
1. Fenerbahçe 145
2. ENKA 139
3. Batman Petrol Spor Kulübü 103
4. İstanbul Büyükşehir Belediye Spor Kulübü 102
5. Bursa Büyükşehir Belediye Spor Kulübü 79
6. Beşiktaş Jimnastik Kulübü 74
7. Gaziemir Belediyesi Spor Kulübü 54
8. Mardin Belediye Spor Kulübü 12

 

 

 

 

 

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