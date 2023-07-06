Hatayspor Armin Hodzic'i transfer etti

Kulüpten yapılan açıklamada, 28 yaşındaki Armin Hodzic ile anlaşmaya varıldı. Hodzic'in, Bosna Hersek Milli Takımı'nda da oynadığı bilgisi paylaşıldı.
"Armin Hodzic, kendisini 3 yıllığına bordo-beyaz renklerimize bağlayan imzayı attı. İmza törenine başkan vekilimiz Aydın Toksöz ve teknik direktörümüz Volkan Demirel katıldı. Armin'e 'hoş geldin' diyor, armamız altında sonsuz başarılar diliyoruz."
Ailemize Hoş Geldin Armin Hodzic— Hatayspor (@Hatayspor_FK) July 6, 2023
Daha önce Alcorcón, Zeljeznicar gibi kulüplerde forma giyen, Bosna milli takımının genç orta saha oyuncusu Armin Hodzic, kendisini 3 yıllığına bordo beyaz renklerimize bağlayan imzayı attı.https://t.co/a0Fd5yjTTh#AtakaşHatayspor pic.twitter.com/xyFq3xRbgI