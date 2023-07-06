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Spor
AA 06.07.2023 11:48

Hatayspor Armin Hodzic'i transfer etti

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor, orta saha oyuncusu Armin Hodzic'i kadrosuna kattığını duyurdu.

Hatayspor Armin Hodzic'i transfer etti

Kulüpten yapılan açıklamada, 28 yaşındaki Armin Hodzic ile anlaşmaya varıldı. Hodzic'in, Bosna Hersek Milli Takımı'nda da oynadığı bilgisi paylaşıldı.

"Armin Hodzic, kendisini 3 yıllığına bordo-beyaz renklerimize bağlayan imzayı attı. İmza törenine başkan vekilimiz Aydın Toksöz ve teknik direktörümüz Volkan Demirel katıldı. Armin'e 'hoş geldin' diyor, armamız altında sonsuz başarılar diliyoruz."


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