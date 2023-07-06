Hatayspor Armin Hodzic'i transfer etti

Kulüpten yapılan açıklamada, 28 yaşındaki Armin Hodzic ile anlaşmaya varıldı. Hodzic'in, Bosna Hersek Milli Takımı'nda da oynadığı bilgisi paylaşıldı.

"Armin Hodzic, kendisini 3 yıllığına bordo-beyaz renklerimize bağlayan imzayı attı. İmza törenine başkan vekilimiz Aydın Toksöz ve teknik direktörümüz Volkan Demirel katıldı. Armin'e 'hoş geldin' diyor, armamız altında sonsuz başarılar diliyoruz."