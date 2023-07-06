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Spor
DHA 06.07.2023 11:10

Arda Güler Madrid'e gidiyor

Fenerbahçe'de yükselen performansıyla dikkatleri çeken Arda Güler, Real Madrid ile anlaşma sağladı. Genç yıldız, bugün kalkacak özel uçakla Madrid'e gidecek.

Arda Güler Madrid'e gidiyor

Futbola Gençlerbirliği altyapısında başladıktan sonra Fenerbahçe altyapısına geçen Arda Güler, gösterdiği performansla tüm takım taraftarlarının beğenisini toplarken dev kulüpleri peşine taktı.

Sarı-lacivertli takımda devam etmek istemeyen ve Real Madrid ile anlaşan 18 yaşındaki futbolcu, bugün saat 15.00'de Atatürk Havalimanı'ndan kalkacak özel uçakla Madrid'e hareket edecek.

Sağlık kontrolünün ardından resmi sözleşmeyi imzalayacak Arda Güler, Fenerbahçe Kulübü'nün kasasına ise ciddi anlamda katkı sunacak ayrıca sarı-lacivertliler genç futbolcunun bir sonraki satışından da pay alacak.

Öte yandan Arda Güler'in sağlık kontrolünden geçtikten sonra 6 senelik sözleşmeye imzalaması ve transferin kısa süre içinde resmi olarak açıklanması bekleniyor.

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