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Spor
AA 18.01.2024 12:00

İtalyan voleybolcu Anna Nicoletti'den Türkiye ligine övgü

Vodafone Sultanlar Ligi'nin en skorer voleybolcularından Aydın Büyükşehir Belediyesporlu Anna Nicoletti, Türkiye'de oynarken kendisini evinde gibi hissettiğini söyledi.

İtalyan voleybolcu Anna Nicoletti'den Türkiye ligine övgü
[Fotoğraf: DepoPhotos arşiv]

Aydın Büyükşehir Belediyespor'da forma giyen İtalyan oyuncu Anna Nicoletti, forma giydiği maçlarda takımına 287 sayılık katkı sağladı ve ligdeki en skorer 2. isim oldu.

Nicoletti, takımına katkı sağladığı için mutlu olduğunu dile getirdi. Nicoletti, bu başarısını takımına borçlu olduğunu aktardı.

"Takımıma teşekkür etmeliyim çünkü benim bu seviyeye gelmeme yardımcı oluyorlar. Aynı zamanda biliyorum ki daha güçlü bir oyuncu olmak için bazı şeyleri geliştirmem lazım ve bunun için çalışmaya devam ediyorum. Türkiye ligi çok güçlü. Organizasyon, çok güçlü takımlar ve oyunculardan oluşuyor. Her yıl daha iyi bir hale geliyor."

Fotoğraf: DepoPhotos arşiv[Fotoğraf: DepoPhotos arşiv]

"Burada oynarken evimde gibi hissediyorum"

Nicoletti, Türkiye'deki 3. yılı olduğuna dikkat çekti.

"Ülkemden ilk ayrıldığım sene biraz korkuyordum çünkü Türkiye ile ilgili hiçbir şey bilmiyordum. Sonra fikirlerim değişti. Tabii ki ülkeme özlemim var ama burada olmaktan çok mutluyum. Bu kültürün içerisinde olmaktan çok mutluyum. Türk yemeklerini çok seviyorum. Buradaki herkes, beni evimdeyim gibi rahat hissettirmeye çalışıyor. O yüzden şunu rahatlıkla söyleyebilirim ki burada oynarken evimde gibi hissediyorum."

Nicoletti, Türkiye ile İtalya'nın voleybolda dünyanın en iyilerinden olduğunu ve voleybolcuların bu iki ülkenin liginde oynama hedefi koyduğunu anlattı.

"Her zaman Avrupa şampiyonluğuna oynayan, Şampiyonlar Ligi veya Dünya Şampiyonası final maçında bir İtalyan ya da Türk takımını görüyoruz."

Ligi en iyi skorer oyuncu olarak bitirmek için elinden geleni yapacağını belirten Nicoletti, takımının da desteğiyle bunun mümkün olacağını aktardı.

Nicoletti, maçın ardından özellikle çocukların fotoğraf çektirmek istemesinin kendisini çok mutlu ettiğini de sözlerine ekledi.

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