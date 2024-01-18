Adaş milli boksörler yeni madalyalar için yumruk sallıyor

Kırıkkale Gençlik ve Spor Müdürlüğü sporcusu adaş milli boksörler, olimpiyat ve dünya şampiyonu milli boksör Busenaz Sürmeneli ile olimpiyat ikinciliği, dünya ve Avrupa şampiyonlukları bulunan Buse Naz Çakıroğlu'nu örnek alıyor.

Yeni madalyalar için yumruk sallayan lise öğrencisi 16 yaşındaki Eda Nur İlhan, 7 yıldır boks yaptığını söyledi.

[Fotoğraf: AA]

İlhan, spor salonuna ilk kez babasıyla geldiğini ve boksu çok sevdiğini anlattı.

"2021'de Sakarya'da düzenlenen Türkiye şampiyonasında üst miniklerde şampiyon, Bosna Hersek'teki organizasyonda Avrupa üçüncüsü oldum. Yine 2022'de Erzurum'da düzenlenen Türkiye ve Avrupa şampiyonalarında üst miniklerde şampiyonluk yaşadım. Bu yıl da Türkiye finallerinde yıldızlar kategorisinde ikinci oldum. Bundan sonraki hedeflerim, Türkiye, Avrupa ve dünya şampiyonu olmak, ayrıca olimpiyatlara gitmek."

Eda Nur İlhan: Dünyaya ismimizi duyuracağız

Antrenörlerinin büyük özveriyle antrenmanlarını yaptırdığını belirten İlhan, günde çift idmanla çalışmalarını sürdürdüklerini dile getirdi.

"Buse Naz Çakıroğlu ve Busenaz Sürmeneli gibi olimpiyatlara giderek bayrağımızı dalgalandırıp, İstiklal Marşı'mızı okutmak istiyorum. Kırıkkaleli Edalar olarak Türkiye'yi de aşacağız ve tüm dünyaya ismimizi duyuracağız."

[Fotoğraf: AA] [Fotoğraf: AA]

Eda Nur Kılıççı: Hedefim olimpiyatlar

Kırıkkale Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi 2. sınıf öğrencisi 20 yaşındaki Eda Nur Kılıççı ise 12 yaşında tesadüfen boksa başladığını söyledi. Kılıççı, ilk başlarda ailesinin izninin olmadığını ancak antrenörleriyle ailesini ikna ettiklerini anlattı.

"8 yıldır boks yapıyorum. 2020 yılında Çankırı'da düzenlenen Türkiye şampiyonasında ikinci oldum. Pandemi dolayısıyla milli takıma ve yurt dışı müsabakalarına katılamadık. Elazığ'da 2021'de gerçekleştirilen Türkiye şampiyonasının ardından milli takıma davet edildim. 2022'de Adana'daki Türkiye şampiyonasında ikinci oldum. Aynı yıl Fransa'da düzenlenen Dünya Liselerarası Boks Şampiyonası'nda çeyrek final oynadım. Yine 2022'de İspanya'da gerçekleştirilen Gençler Dünya Şampiyonası'nda da çeyrek finale yükseldim. Geçen yıl da Üniversiteler Türkiye Şampiyonası'nda şampiyon oldum."

[Fotoğraf: AA] [Fotoğraf: AA]

Kılıççı, 2024 yılında yapılacak müsabakalara hazırlandıklarını, hedeflerinin İstiklal Marşı'nı Avrupa ve dünyada okutmak, Türk bayrağını dalgalandırmak olduğunu vurguladı.

"Her sporcu gibi benim hedefim de olimpiyatlar. Buse Naz Çakıroğlu gibi olimpiyatlara katılmak istiyorum. 2028 Yaz Olimpiyatları'nda adımı duyurmak, Kırıkkale'yi tanıtmak istiyorum."

Antrenör Salim Dalbudak da adaş sporcuların azimli şekilde çalıştığını ve her yıl yeni başarılar elde ettiklerini kaydetti.

Dalbudak, haftanın 6 günü çalıştıklarını aktardı.

"Antrenmanlarda küçük Eda, büyük Eda diyoruz. İkisi de bizim kızımız. Onları en iyi şekilde müsabakalara hazırlamaya gayret ediyoruz. İkisinin de olimpiyatlara gitme yeteneği var. Kilolarını da ayarladığımızda neden 2028 olimpiyatlarında Eda Nurlar olmasın. İnşallah, Kırıkkale'den yeni Busenazlar çıkıyor."