Tolgay Arslanlı Udinese, İtalya Kupası 4. tur maçında bir dönem Galatasaray'da da teknik direktörlük yapan Cesare Prandelli yönetimindeki Fiorentina'yı konuk edecek.

3. turda Vicenza'yı 3-1'le geçen siyah-beyazlılar, güçlü rakibini de saf dışı bırakmak istiyor.

Udinese teknik direktörü Luca Gatti'nin Mor Menekşeler karşısındaki en önemli kozları, takımın yıldızları Rodrigo de Paul ve Fernando Forestieri olacak.

Hem Beşiktaş hem de Fenerbahçe forması giyen Tolgay Arslan'ın da mücadeleye ilk 11'de başlaması bekleniyor.

Futbol şöleni İtalya Kupası maçlarıyla sürüyor...



Tolgay Arslan'lı Udinese, Franck Ribery'nin formasını giydiği Fiorentina'yı ağırlayacak.



4. Tur karşılaşması

Udinese-Fiorentina

Yarın

19.30

@trtspor pic.twitter.com/46eSVHdpdH — TRT Spor (@trtspor) November 24, 2020

Diğer yandan eski başarılı günlerine dönmeyi amaçlayan Fiorentina, teknik direktörlük görevine iki hafta önce Cesare Prandelli'yi getirmişti.

10 yıl sonra yeniden Mor Menekşelerin başına geçen deneyimli çalıştırıcı, yeni takımındaki ikinci maçında ilk galibiyetini almayı hedefliyor.

Prandelli yönetimindeki Fiorentina, hafta sonunda Benevento'ya 1-0 mağlup olmuştu.

Dacia Arena'da oynanacak mücadele saat 19.30'da başlayacak. Karşılaşma TRT Spor'dan canlı yayınlanacak.