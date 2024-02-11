İstanbulspor Gaziantep FK'yı ağırlıyor

Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda saat 16.00'da başlayan karşılaşmayı hakem Abdulkadir Bitigen yönetiyor.
Karşılaşmayı TRT Radyo 1'den canlı takip edebiliriz...
3 maçtır kazanamayan İstanbulspor, bu seriye son vermeyi planlıyor. 11 puanlı sarı siyahlılar ligin son sırasında yer alıyor.
Süper Lig'deki son maçında Mondihome Kayserispor'la 1-1 berabere kalan Gaziantep FK ise ligde 24 puanla 18. sırada bulunuyor. Güneydoğu temsilcisi, İstanbul'dan 3 puanla dönerek küme düşme hattından çıkmak istiyor.
Stat: Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı
Hakemler: Abdulkadir Bitigen, Mustafa Savranlar, Anıl Usta