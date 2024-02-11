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Spor
TRT HABER/AA 11.02.2024 14:54

İstanbulspor Gaziantep FK'yı ağırlıyor

Trendyol Süper Lig'de alt sıraları yakından ilgilendiren maçta İstanbulspor ile Gaziantep FK karşı karşıya geliyor.

İstanbulspor Gaziantep FK'yı ağırlıyor

Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda saat 16.00'da başlayan karşılaşmayı hakem Abdulkadir Bitigen yönetiyor.

Karşılaşmayı TRT Radyo 1'den canlı takip edebiliriz... 

İstanbulspor Gaziantep FK'yı ağırlıyor

3 maçtır kazanamayan İstanbulspor, bu seriye son vermeyi planlıyor. 11 puanlı sarı siyahlılar ligin son sırasında yer alıyor.

Süper Lig'deki son maçında Mondihome Kayserispor'la 1-1 berabere kalan Gaziantep FK ise ligde 24 puanla 18. sırada bulunuyor. Güneydoğu temsilcisi, İstanbul'dan 3 puanla dönerek küme düşme hattından çıkmak istiyor.

Stat: Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı

Hakemler:  Abdulkadir Bitigen, Mustafa Savranlar, Anıl Usta

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