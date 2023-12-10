İstanbulspor Alanyaspor'u ağırlıyor

Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda saat 13.30'da başlayan maçı hakem Cihan Aydın yönetiyor.

Süper Lig'de son sırada yer alan İstanbulspor, 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 10 mağlubiyet sonucunda 8 puan topladı.

Ligde 19. sırada yer alan Corendon Alanyaspor ise 2 galibiyet, 5 beraberlik ve 7 yenilgi sonucunda 11 puan elde etti.

Karşılaşmanın Önemli Anları

17. dakikada Corendon Alanyaspor gole çok yaklaştı. Orta alandan ceza sahasına doğru ilerleyen Oğuz Aydın'ın kaleyi cepheden gören şutunda, top az farkla direğin dibinden dışarıya gitti.

40. dakikada Corendon Alanyaspor bir kez daha gole yaklaştı. Ceza yayı gerisinden Sisto'nun şutunda kaleciden dönen topu defansta Okan Erdoğan uzaklaştırdı.

43. dakikada bu kez İstanbulspor gole çok yaklaştı. Sağ kanattan Duhaney'in ortasında penaltı noktası üzerinde topa iyi yükselemeyen Ndao'nun yaptığı etkisiz kafa vuruşunda, ceza alanından uzaklaşan meşin yuvarlağı rakip savunma kontrol etti.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 berabere tamamlandı.

Öte yandan İstanbulspor'da 100. resmi maçına çıkan Valon Ethemi'ye müsabaka öncesi kulüp başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu tarafından plaket takdim edildi.

Ayrıntılar geliyor...

İstanbulspor: Alp Arda, Duhaney, Simon Deli, Okan Erdoğan, Ali Yaşar, Muammer Sarıkaya, Loshaj, Jackson, Ndao, Ethemi, Emir Kaan Gültekin

Alanyaspor: Ertuğrul Taşkıran, Augusto, Lima, Aliti, Yusuf Özdemir, Richard, Novais, Oğuz Aydın, Efecan Karaca, Sisto, Cordova

Sarı kart: Dk. 38 Richard (Corendon Alanyaspor)

Stat: Esenyurt Necmi Kadıoğlu

Hakemler: Cihan Aydın, Serkan Ok, Serkan Çimen