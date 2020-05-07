Ülkenin çok satan spor gazetesi Corriere Dello Sport, haberi "Türkiye, Şampiyonlar Ligi Finaline Hazır" manşetiyle verdi.

29 Ağustos'ta oynanması planlanan dev maç için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın olumlu düşündüğü ve UEFA'nın da onay verdiği kaydedildi.

Haberde Türkiye Futbol Federasyonu'nun liglerin devamına karar verdiği hatırlatılırken başkan Nihat Özdemir ile UEFA Başkanı Ceferin arasında da bir toplantı yapıldığı ifade edildi.

Nihat Özdemir'in büyük finalin oynanması için her türlü teminatı verdiği belirtildi.

Gazete, Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki final için ayrıca "Hayaller yeniden canlanacak ve milyonlarca taraftarın tutkusu yeniden alev alacak" sözlerini kullandı.