Puslu 6.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Spor
AA 15.11.2024 00:23

İsrailli holiganlar Fransa'da olay çıkardı

Paris'teki Fransa-İsrail futbol karşılaşması sırasında İsrailli holiganlar kavga çıkardı. Taşkınlık çıkaran İsrailliler, Fransız taraftarlara saldırdı.

İsrailli holiganlar Fransa'da olay çıkardı
[Fotograf: AA]

Sosyal medyadaki görüntülere göre, Paris'in banliyösü Saint-Denis'teki Stade de France'ta oynanan Fransa-İsrail futbol maçında İsrailli taraftarlar olay çıkardı.

Tribünlerdeki İsrailli taraftarlar, bazı Fransız taraftarları darbetti.

İsrailli holiganlar Fransa'da olay çıkardı

Yoğun güvenlik tedbirleri gölgesinde Fransa-İsrail maçı

Fransa’da Filistin destekçilerinin, Saint-Denis'te yer alan Stade de France'taki Fransa-İsrail maçına yönelik tepkileri haftalardır devam ediyor.

Filistin destekçileri, son haftalarda yaptıkları eylemler kapsamında, maçın iptal edilmesini, Fransız taraftarların maçı boykot etmesini ve Fransa milli takımında forma giyen futbolcuların karşılaşmada oynamayı reddetmesi çağrısında bulunmuştu.

Fransız yetkililer, Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da UEFA Avrupa Ligi'nde 7 Kasım'da yapılan Ajax-Maccabi Tel Aviv maçı öncesinde ve sırasında yaşananların ardından, maç kapsamında yoğun güvenlik tedbirleri alma yoluna gitti.

İsrailli holiganlar Fransa'da olay çıkardı

Maçın oynandığı stadın etrafında güvenlik alanı oluşturan polis, bu alana yaklaşanları kontrole tabi tuttu.

Taraftarların stada çanta ve şişeyle gelmemeleri talep edilirken, yerel saatle 15.30'da stadın çevresindeki dükkanlar kepenk kapattı.

Başkent Paris'te ve Saint-Denis'te 4 bin polis ve jandarma yanı sıra bin 400 stat çalışanı görevlendirildi. Bu maç için görevlendirilen güvenlik gücü sayısı, aynı statta 80 bin taraftarla oynanan yüksek gerilimli Paris Saint Germain (PSG) ve Olimpik Marsilya maçlarının iki katını oluşturdu.

ETİKETLER
Fransa İsrail
Sıradaki Haber
Kayseri'de milli maç heyecanı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
06:43
ABD'de 'sigorta dolandırıcılığı için' ayı kılığına giren 4 şüpheli yakalandı
06:39
Hafta sonu hava nasıl olacak?
06:35
120 bin Bitcoin çalan hırsıza beş yıl hapis cezası verildi
06:30
Avrupa Birliği Meta'ya 797 milyon euro ceza kesti
06:27
Pentagon, yıllık UFO raporunu Kongreye sundu: 485 olay meydana geldi
06:24
Pentagon: Gazze'deki vahim durumu ve yeterli insani yardım ulaşmadığını biliyoruz
Galata Kulesi’ne kültürel mirasımıza ait görseller yansıtıldı
Galata Kulesi’ne kültürel mirasımıza ait görseller yansıtıldı
FOTO FOKUS
Başıboş köpeklerin saldırısına uğrayan akademisyen yaşadıklarını anlattı
Başıboş köpeklerin saldırısına uğrayan akademisyen yaşadıklarını anlattı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ