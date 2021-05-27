Bisikletiyle sınırları zorladı. 30 metre yükseklikte takla atarak rekor kırdı..

Serbest sürüş dağ bisikletçisi Bienvenido Aguado, Güney Afrika'nın Stellenbosch kentinde düzenlenen Darkfest 2021 Dağ Bisikleti Festivali'nde, zorlu parkurun tozunu attırdı.

Yer çekimine meydan okuduğu atlayışlarla engelleri aştı, 30 metre yükseklikte bisikletiyle takla attı.

2014'te de 21 metre yükseklikte takla atan Aguado, 7 yıl sonra kendi rekorunu kırmış oldu.