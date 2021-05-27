Haber Giriş: 27 Mayıs 2021 Perşembe 13:45Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
İspanyol bisikletçi sınırları zorladı
[Fotoğraf: Reuters-arşiv]
Güney Afrika'da düzenlenen dağ bisikleti festivaline İspanyol sporcunun zorlu atlayışı damga vurdu. 30 metre yükseklikte takla atan bisikletçi, 7 yıl sonra kendi rekorunu kırdı.
Bisikletiyle sınırları zorladı. 30 metre yükseklikte takla atarak rekor kırdı..
Serbest sürüş dağ bisikletçisi Bienvenido Aguado, Güney Afrika'nın Stellenbosch kentinde düzenlenen Darkfest 2021 Dağ Bisikleti Festivali'nde, zorlu parkurun tozunu attırdı.
Yer çekimine meydan okuduğu atlayışlarla engelleri aştı, 30 metre yükseklikte bisikletiyle takla attı.
2014'te de 21 metre yükseklikte takla atan Aguado, 7 yıl sonra kendi rekorunu kırmış oldu.
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