Süper Lig'de Trabzonspor'a deplasmanda 5-2 yenilen Çaykur Rizespor'da teknik direktör İsmail Kartal ile yollar ayrıldı.

"Hocamız ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırdık"

Kararı Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal, TRT SPOR'a açıkladı.

"Sevgili hocamız Rize'nin çocuğu İsmail Kartal istifasını bildirdi. Hocamız ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırdık. Beraber olduğumuz süre içerisinde sorunsuz, birlik ve beraberlik içinde bir dönem geçirdik. Kendisine hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyor, başarılar diliyorum."

İsmail Kartal yönetiminde yeşil-mavili ekip, 7 galibiyet, 3 beraberlik ve 13 mağlubiyet alırken 24 puan topladı.