Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından tüm spor tesisleri ve stadyumlar Türk bayrakları ile donatılırken, sporcular, müsabakalara 'Başımız sağolsun' pankartlarıyla çıktı.

Bir dakikalık saygı duruşunda bulunulan karşılaşmalarda sporseverler, ay-yıldızlı bayraklarla şehitleri saygıyla andı.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, şehitler anısına tüm spor camiasının birlik ve beraberlik mesajı verdiğini söyledi.

Bakan Kasapoğlu, Türk sporunun böylesine hassas bir dönemde kenetlenmesinin önemini vurguladı.

"Şehitlerimizin aziz hatıralarını saygıyla ve minnetle yaşatmaya devam edeceğiz. Sporcularımız başta olmak üzere Türk sporunun bütün paydaşlarına gösterdikleri hassasiyet, birlik ve beraberlik için şükranlarımı sunuyorum."