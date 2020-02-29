Haber Giriş: Kaynak: AA
Bakan Kasapoğlu: Türk sporu şehitlerimiz için tek yürek oldu
[Fotoğraf: AA]
Spor camiası, Suriye'nin İdlib bölgesinde rejim unsurlarınca yapılan hain saldırıda şehit olan Mehmetçik için kenetlenirken, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Türk sporu, şehitlerimiz için tek ses ve tek yürek oldu." dedi.
Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından tüm spor tesisleri ve stadyumlar Türk bayrakları ile donatılırken, sporcular, müsabakalara 'Başımız sağolsun' pankartlarıyla çıktı.
Bir dakikalık saygı duruşunda bulunulan karşılaşmalarda sporseverler, ay-yıldızlı bayraklarla şehitleri saygıyla andı.
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, şehitler anısına tüm spor camiasının birlik ve beraberlik mesajı verdiğini söyledi.
Bakan Kasapoğlu, Türk sporunun böylesine hassas bir dönemde kenetlenmesinin önemini vurguladı.
"Şehitlerimizin aziz hatıralarını saygıyla ve minnetle yaşatmaya devam edeceğiz. Sporcularımız başta olmak üzere Türk sporunun bütün paydaşlarına gösterdikleri hassasiyet, birlik ve beraberlik için şükranlarımı sunuyorum."
Sıradaki Haber
Hakaret içeren pankart açan taraftara protesto
Yükleniyor lütfen bekleyiniz