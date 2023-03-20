Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu (TİESF) yapılan açıklamaya göre 2022-2023 sezonu Süper Lig, 1 ve 2. ligler, depremde hayatını kaybeden Hatay Büyükşehir Belediyesi İşitme Engelliler Spor Kulübü Başkanı Cemil Can'ın ismiyle gerçekleştirilecek.

Süper Lig'in 11. hafta ilk maçı ise İstanbul Sefaköy Spor Kulübü ile Tekirdağ Çerkezköy Spor Kulübü arasında oynanacak.