Haber Giriş: 20 Mart 2023 Pazartesi 13:35Son Güncelleme: Kaynak: AA
İşitme engelliler futbol ligleri 26 Mart'ta başlayacak
[AA arşiv]
Kahramanmaraş merkezli yaşanan deprem felaketi sonrası ertelenen TİESF Futbol Süper Lig maçları 26 Mart'ta başlayacak.
Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu (TİESF) yapılan açıklamaya göre 2022-2023 sezonu Süper Lig, 1 ve 2. ligler, depremde hayatını kaybeden Hatay Büyükşehir Belediyesi İşitme Engelliler Spor Kulübü Başkanı Cemil Can'ın ismiyle gerçekleştirilecek.
Süper Lig'in 11. hafta ilk maçı ise İstanbul Sefaköy Spor Kulübü ile Tekirdağ Çerkezköy Spor Kulübü arasında oynanacak.
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