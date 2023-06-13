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Spor
AA 13.06.2023 20:29

Irkçılığa maruz kalan Vinicius'a destek amacıyla Brezilya ile İspanya maç yapacak

Son dönemde tribünler tarafından maruz kaldığı ırkçı saldırılarla gündeme gelen Real Madridli yıldız futbolcu Vinicius Junior'a destek amacıyla Brezilya ile İspanya'nın milli takımları, dostluk maçına çıkacak.

Irkçılığa maruz kalan Vinicius'a destek amacıyla Brezilya ile İspanya maç yapacak
[Fotograf: AA]

İspanya Futbol Federasyonu Başkanı Luis Rubiales ile Brezilyalı mevkidaşı Ednaldo Rodrigues arasında yapılan anlaşmayla, ırkçılığa karşı mücadeleyi göstermek için iki ülkenin milli takımlarının, dostluk maçına çıkması kararlaştırıldı.

"Tek ten" sloganıyla başlatılan kampanya kapsamında Brezilya ile İspanya, gelecek yıl mart ayında Real Madrid'in Santiago Bernabeu Stadı'nda karşılaşacak.

Başkan Rubiales, kampanya hakkında konuştu.

"Futbolumuzda ırkçı eylemlere yer yok." ifadelerini kullandı. Başkan Rodrigues ise "Futbolda ırkçılıkla mücadele etmek için, daha sert cezalar gerektiğini yetkili kurumların artık anlaması gerekiyor."

Brezilyalı futbolcu Vinicius, İspanya'da son yıllarda birçok kez ırkçı saldırıya maruz kalmıştı.

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