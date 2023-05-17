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AA
HABER GİRİŞ
17.05.2023 23:52
, 17.05.2023 23:58
SON GÜNCELLEME
17.05.2023 23:58
Inter'in rakibi Manchester City oldu
UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final rövanşında Manchester City, Real Madrid'i 4-0 mağlup ederek İstanbul'da oynanacak finalde Inter'in rakibi oldu.
[TRT HABER Arşiv]
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