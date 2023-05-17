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Spor
AA 17.05.2023 20:25

Portekiz kulüplerine vergi kaçakçılığı suçlaması

Portekiz'de savcılığın yürüttüğü vergi kaçakçılığı suçlamasıyla ilgili soruşturmadan dolayı Benfica, Porto ve Sporting kulüplerinin ofislerinde arama yapıldı.

Portekiz kulüplerine vergi kaçakçılığı suçlaması
[DepoPhotos]

Portekiz'in üç büyük kulübüyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında yapılan aramalara aralarında savcı, mali müfettiş, polis ve yargıçların olduğu 250 kadar görevlinin katıldığı bildirildi.

Savcılık tarafından basına yapılan açıklamada, Benfica, Porto ve Sporting'in muhasebe ve hukuk işlerine bakan 60 kadar firmanın ofislerinde arama yapıldığı bilgisi paylaşıldı.

Savcılık, Portekiz'in öne çıkan bu üç kulübünün mali ve sosyal yardımlarına dair toplamda 58 milyon avroya yakın gayrimeşru göstergeler olduğunu tahmin ediyor.

Soruşturmaların, "iş sözleşmelerinin imzalanması veya yenilenmesi, komisyonların ödenmesi ve imaj haklarının kullanılması gibi durumlarda aracılara ödenen paralara odaklandığı" belirtiliyor.

Kulüpler, "vergi kaçırma, Sosyal Güvenlik dolandırıcılığı ve para aklama" ile suçlanıyor.

Porto Kulübü, savcılığın aramalarına ilişkin resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada, "İstenen tüm unsurların sağlanarak, adaletle iş birliği yaptığını" duyurdu.

Portekiz basını, Mart 2020'de benzer bir baskının bu kulüplere yapıldığını hatırlatarak, bugünkü aramanın geçmişteki soruşturmanın devamı olduğunu yazdı.

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