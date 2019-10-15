Bulgaristan Futbol Birliği (BFS) Başkanı Borislav Mihaylov basına yaptığı yazılı açıklamasında, "Son günlerde Bulgar futbolunda yaşanılan gerginlik ortamı, BFS ile ilgili yaratılan olumsuz tavır ve ona eşlik eden skandallardan dolayı" istifa dilekçesini Başbakan Boyko Borisov'a sunduğunu duyurdu.

Mihaylov'un istifası BFS'nin cuma günü yapacağı olağanüstü oturumda ele alınacak.

2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri'nde dün Bulgaristan'ın İngiltere'ye sahasında 6-0 yenilmesinin ardından Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov, Bulgaristan Futbol Birliği Başkanı Borislav Mihaylov'un istifasını talep etmişti.

Kaynak: AA