Haber Giriş: Kaynak: AA
İngiliz milli futbolcular maç başı ücretlerinden bağışlayacak
İngiltere Milli Takımı'nda forma giyen futbolcular, koronavirüs salgınıyla mücadeleye destek için maç başı ücretlerinin bir kısmını bağışlayacak.
Takımın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, bağışların Premier Lig oyuncularının başlattığı "Futbolcular Birlikte" isimli yardım kampanyasına yapılacağı belirtildi.
Açıklamada, kampanyaya destek olduğu için İngiltere Futbol Federasyonuna teşekkür edildi.
Daha önce de İngiltere Kadın Milli Takımı oyuncuları "Futbolcular Birlikte" kampanyasına bağışta bulunacaklarını açıklamıştı.
Etiketler: İngiltere Milli Takımı koronavirüs salgınıSon Güncelleme: 5 Mayıs 2020 Salı 18:53
Sıradaki Haber
Courtois: Barcelona'nın şampiyon ilan edilmesi adil olmaz
Yükleniyor lütfen bekleyiniz