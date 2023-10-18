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Spor
İHA 18.10.2023 14:20

İlke Özyüksel Kırgızistan'da şampiyon oldu

Kırgızistan’da düzenlenen “UIPM Olimpik Sıralama Yarışı”nda kadınlar finali tamamlandı.

İlke Özyüksel Kırgızistan'da şampiyon oldu
[Fotograf: İHA]

Milli sporcu İlke Özyüksel, yarışı toplam 1411 puanla tamamlayarak şampiyon oldu ve olimpik sıralama puanını 55’e yükseltti.

Uluslararası Modern Pentatlon Birliği’nin (UIPM) Kırgızistan Modern Pentatlon Federasyonu ile birlikte Kırgızistan’ın başkenti Bişkek’te düzenlediği “UIPM Olimpik Sıralama Yarışları”nda bugün kadınlar kategorisi finali gerçekleştirildi.

İlke Özyüksel, 5 etapta 1411 puan topladı

UIPM Olimpik Sıralama Yarışları’nın Kırgızistan etabında Türkiye'yi kadınlar kategorisinde temsil eden İlke Özyüksel, eskrim, binicilik, yüzme, koşu ve atış etaplarından toplam 1411 puan alarak şampiyon oldu.

Fotoğraf: İHA[Fotoğraf: İHA]

Yarışı, Estonyalı sporcu Maria Johanna Jogisu 1375 puanla ikinci olarak gümüş madalya kazanırken, İspanyol pentatlet Andrea Gonzales Medina, yarışı 1370 puanla üçüncü sırada tamamladı ve bronz madalya almaya hak kazandı.

Polonya ve İspanya’dan sonra üçüncüsü düzenlenen UIPM Olimpik Sıralama Yarışı’nı birinci sırada tamamlayan İlke Özyüksel, yarıştan 40 puan aldı ve toplam olimpik sıralama puanını 55’e yükseltti. UIPM Olimpik Sıralama Yarışı, yarın yapılacak erkekler kategorisi finali ile sona erecek. Erkekler finalinde Türkiye'yi Buğra Ünal temsil ediyor. Kırgızistan etabının ardından modern pentatlon olimpik sıralama yarışları, 25-28 Ocak 2024’te Mısır’da yapılacak UIPM Olimpik Sıralama Yarışları ile devam edecek. 

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