Tohum Otizm Vakfından yapılan açıklamaya göre, Otizm Spektrum Bozukluğu tanısı olan çocuklar ve gençler için materyal desteği sunmak amacıyla yürütülen Sınıf Donanımı Projesi kapsamında 133. özel eğitim sınıfını açılışı yapıldı.

"Her zaman otizmin farkında, onların yanındayım"

İlkay Gündoğan, sınıf açılışına çevrim içi bağlandı

"Tohum Otizm Vakfına ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. İlk fırsatta özel çocuklarımızla bir araya gelmeyi umuyorum. Her zaman otizmin farkında, onların yanındayım."

Kardaş, Tohum Otizm Vakfı Genel Müdürü Suat Kardaş da Türkiye'de 0-19 yaş arasında 434 bin 10 otizmli çocuk ve gençten sadece yüzde 10'unun eğitime erişebildiğini söyledi. Otizmin bilinen tek çaresinin erken tanı ve eğitim olduğunu hatırlattı.

"Sürekli yoğun eğitimle çocukların yaklaşık yüzde 50’sinde otizmin belirtileri kontrol altına alınabilmekte ve gelişim sağlanabilmektedir. Tohum Otizm Vakfı olarak Sınıf Donanımı Projesiyle otizmli çocukların ve onların öğretmenlerinin nitelikli eğitim imkanlarına erişimi için çaba gösteriyoruz."​​​​​​​