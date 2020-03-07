Palut, kulübün internet sitesinde yer alan açıklamasında, karşılaşmanın zor geçeceğini bildiklerini ve bu doğrultuda iyi hazırlandıklarını belirtti.

Palut, ilk yarıda dengeli bir oyun olduğunu aktardı.

"Rakip üçüncü bölgede bizim daha çok girişimimiz oldu ama bunları net pozisyona çevirme noktasında zorlandık. İkinci yarı itibarıyla skoru çevirme adına mücadele ettik ama aldığımız riskler kendi sahamızda büyük boşluklar bırakmamıza neden oldu. Rakip yarı sahada istediğimiz etkinliği kuramadık ve bunun beraberinde rakibimizden birçok geçiş hücumu yedik. Sonuç olarak bugün istemediğimiz bir skorla sahadan ayrıldık. Hepimiz üzgünüz ama üzülmek dışında bu durumu pozitife çevirmek için çalışmalarımızı gerçekleştireceğiz."