Hollanda Milli Takımı'nın yeni teknik direktörü Frank de Boer oldu. Ronald Koeman'ın Barcelona'nın başına geçmesiyle boşalan göreve, bir diğer Hollandalı teknik adam Frank de Boer getirildi.

Hollanda Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, 50 yaşındaki çalıştırıcı ile 2 yıllık sözleşme imzalandı.

Teknik direktörlük kariyerine başladığı Ajax'ta 2011'den 2014'e kadar üst üste 4 yıl lig şampiyonluğu yaşayan Frank De Boer, Inter, Crystal Palace ve Atlanta United kulüplerini de çalıştırdı.

Futbolculuk döneminin büyük kısmını Ajax ve Barcelona'da geçiren Frank De Boer, 2003-2004 sezonunda ise Galatasaray'da oynamıştı.