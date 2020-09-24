Ligin 2. haftasında cumartesi günü deplasmanda Bergama Belediyespor ile karşılaşacak 68 Aksaray Belediyespor koronavirüs şokuyla sarsıldı. Kulübün basın sözcüsü Çapan Aktaş, yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"İzmir deplasmanında camia olarak yönetim kurulumuz, teknik heyetimiz ve futbolcularımızın tek düşüncesi sahadan 3 puan ile ayrılarak taraftarımızı mutlu etmek. 5 futbolcumuzda yeni tip koronavirüs tespit edildi. Talimatlar gereği yapılan testlerde bu hafta sonu oynayacağımız Bergamaspor maçı öncesi pozitif çıkan oyuncularımız için kulübümüz çalışmaları başlatmıştır. Oyuncularımız izole edilip tedavilerine vakit kaybetmeksizin başlanmıştır. Her şeye rağmen cumartesi günü bütün söz oyuncularımızda olacak ve onların da sahada üzerlerine düşen görevi fazlasıyla yapacaklarına inanıyoruz."

