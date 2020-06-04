Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, bugün kentteki özel bir hastanede teknik ekip ve çalışanlara Covid-19 tanı testi uygulandığı belirtildi.

Sporcuların testlerinin sonucunda herhangi bir olumsuz bulguya rastlanmadığı vurgulanan açıklamada, "Fakat kulüp yardımcı antrenörümüz ve masörümüzün test sonuçları pozitif çıkmıştır. Genel durumları gayet iyi olmakla birlikte tedavilerine başlanmıştır. Kulüp sağlık kurulumuzca durumları yakından takip edilmektedir." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, sporcu, teknik heyet ve personelin Covid-19 testlerinin hastanede yapılmasının ardından tesislere girişlerinin sağlandığına dikkat çekildi.

"Tesislerimizde her türlü temizlik ve ilaçlama çalışmaları yapılmış olup, gerekli medikal ürünler temin edilerek olası aksiliklere karşı üst düzey önlemler alınmıştır. Kulübümüz, pandemi süreci başladığından bu yana büyük bir disiplin ve hassasiyet içerisinde süreci yönetmiş olup, hiçbir fedakarlıktan kaçınmadan bütün imkanlarını seferber etmiştir. Bundan sonraki dönemde de aynı disiplin ve kararlılıkla çalışmalarını sürdürecektir."

Trabzonspor'dan geçmiş olsun mesajı

Trabzonspor Kulübü de geçmiş olsun mesajı yayımladı.

"Covid-19 testi pozitif çıkan Hekimoğlu Futbol Kulübü yardımcı antrenör ve masörüne geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyoruz."