Cengiz adına Premier Lig yönetimine mektup yollayan avukat Rodney Dixon, Suudi Arabistan Kamu Yatırım Fonu liderliğindeki bir konsorsiyumun Newcastle United'ı satın almasının engellenmesi çağrısında bulundu.

Cengiz’in de sosyal medya hesabından paylaştığı mektupta, Premier Lig yönetiminden, satışın engellenmesi için gereken bütün adımların atılması talep edildi.

“Premier Lig’de böyle menfur eylemlere karışmış hiç kimseye yer olmamalı.” ifadesi kullanılan mektupta, satışın İngiliz futbolunun dayandığı ilkelere aykırı olacağı vurgulandı.

My statement urging @premierleague to intervene to stop the takeover of @NUFC and keep MBS away from sports in the UK. Doing otherwise, will greatly stain the reputation of The Premiere League and the UK. #nufctakover #NUFC #JusticeForJamal pic.twitter.com/ZXfxY04Dsj