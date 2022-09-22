Haber Giriş: 22 Eylül 2022 Perşembe 16:42Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hataysporlu Kevin Soni ameliyat edildi
Spor Toto Süper Lig'de Yukatel Kayserispor ile oynanan maçta sakatlanan Atakaş Hataysporlu futbolcu Kevin Soni, ameliyat edildi.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Kayserispor maçında sakatlanarak oyundan çıkan Kevin Soni'ye yapılan muayene ve tetkikler sonucunda sol kalça rectus femoris tendon yaralanması tanısı konulmuştur. Oyuncumuz İstanbul'da Prof. Dr. Ömer Taşer ve ekibi tarafından ameliyat edilmiştir." ifadelerine yer verildi.
Kevin Soni'nin sağlık durumu hakkında bilgilendirme https://t.co/RjXNCSKVW5#AtakaşHatayspor pic.twitter.com/7MWzIRivj8— Hatayspor (@Hatayspor_FK) September 22, 2022
Etiketler: Hatayspor
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