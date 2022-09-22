Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar, spor tercümanlığı konusunun zaman zaman yapılan tercüme hataları nedeniyle yıllardır spor dünyasında konuşulduğunu belirtti.

Üniversite olarak, spor tercümanlığıyla ilgili bir sertifika programını önümüzdeki günlerde hayata geçireceklerini ifade eden Ünüvar, programın, uluslararası akreditasyona sahip tek devlet üniversitesi dil öğretim merkezi olan TÖMER bünyesinde açılacağını kaydetti.

"Spor tercümanlığı çok önemli bir konu. Programa katılanlara çeviri yöntemleri, sporla ilgili terimler, belki metaforik deyimlere dayalı bir takım eğitimler verilecek. En sonunda da bir sınavla sertifika programını tamamlayacağız. Bu program sadece bir başlangıç, daha sonraki aşamada spor tercümanlığı alanında tezli ve tezsiz yüksek lisans programlarını geliştirmeyi hedefliyoruz."

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz'un da Türkiye Futbol Federasyonu ile imzalanan protokol kapsamında Ankara Üniversitesi TÖMER'de Türkçe eğitimi aldığına dikkati çeken Ünüvar, "Spor Tercümanlığı Sertifika Programı" için ilk başvuruların ekim ayında kabul edileceğini bildirdi.