Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Bursa'nın İznik ilçesinde 29 Eylül-2 Ekim tarihlerinde düzenlenecek oyunlarda mücadele edecek pehlivanlar şunlar:

Başpehlivanlar: Ali Gürbüz, Orhan Okulu, İsmail Balaban, Yusuf Can Zeybek (Antalya), Mustafa Taş (Sinop), Hüseyin Gümüşalan (Kocaeli), Ertuğrul Dağdeviren (Balıkesir), Recep Kara (Ordu).

Baş altı pehlivanları: Osman Kan (Antalya), Emirhan Ergin (Balıkesir), Hüseyin Kalaycı (Tokat), Seçkin Duman (Kocaeli).

Büyük orta pehlivanları: Salih Şentürk, Hüseyin Soğukoğlu (Antalya), Osman Hazar (Sakarya), Emre Duman (Kocaeli).

Küçük orta büyük boy pehlivanları: Murat Sert (İstanbul), Emre Ayyıldız (Çanakkale), Tolga Odabaşı, Celal Bayar Çilenger (Antalya).