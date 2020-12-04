Haber Giriş: 4 Aralık 2020 Cuma 14:30Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hatayspor'da 4 koronavirüs vakası
Atakaş Hatayspor'da 3 futbolcu ve bir personelin koronavirüs testi pozitif çıktı.
Kulüpten yapılan açıklamada, yarın deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak bordo-beyazlı ekibe maç öncesi Covid-19 testi uygulandığı belirtildi.
"Takımımızın Galatasaray ile oynayacağı maç öncesinde teknik heyetimiz ve futbolcularımız ile tesis çalışanlarımıza yapılan rutin Covid-19 testleri neticesinde, 3 futbolcumuz ve bir personelimizde pozitif bulguya rastlanmış olup takip ve izolasyonlara ilgili protokoller gereğince başlanmıştır."
Takımımızın Galatasaray ile oynayacağı maç öncesinde, teknik heyetimize, futbolcularımıza ve tesis çalışanlarımıza yapılan rutin Covid-19 PCR testleri neticesinde, üç futbolcumuzda ve bir personelimizde pozitif bulguya rastlanmış, takip ve izolasyon süreci başlamıştır.— Hatayspor (@Hatayspor_FK) December 4, 2020
Etiketler: Hatayspor Koronavirüs
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