Haber Giriş: 4 Aralık 2020 Cuma 14:09Son Güncelleme: Kaynak: AA
Gençlerbirliği'nde iki antrenör pozitif çıktı
Gençlerbirliği'nde iki antrenörün koronavirüs testi pozitif çıktı.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Aytemiz Alanyaspor maçı öncesi uygulanan Covid-19 testlerinde teknik ekibimizde yer alan 2 antrenörümüzün test sonucu pozitif çıkmıştır. Antrenörlerimizin tedavi, takip ve izolasyon süreci başlatılmıştır." denildi.
Aytemiz Alanyaspor maçı öncesi uygulanan COVİD-19 testlerinde teknik ekibimizde yer alan 2 antrenörümüzün test sonucu pozitif çıkmıştır.— Gençlerbirliği SK (@kirmizikara) December 4, 2020
Antrenörlerimizin tedavi, takip ve izolasyon süreci başlatılmıştır. pic.twitter.com/F8CO7uZ5yM
Etiketler: Gençlerbirliği Koronavirüs
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